Scontri a Seregno: fate più attenzione al martedì pomeriggio

Se circolate in auto per le strade seregnesi, incrociate le dita se si tratta di un martedì e se l’ora è quella del tardo pomeriggio: avete più possibilità di fare un incidente. È il dato curioso rivelato da Giovanni Dongiovanni, comandante della Polizia locale (ormai in uscita: da metà febbraio sarà comandante a Monza) nei giorni scorsi.

L’occasione è stata offerta dalla celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, con una chiacchierata pubblica al microfono davanti alla basilica insieme al sindaco Alberto Rossi e all’assessore William Viganò che ha la delega alla Sicurezza. "Il dato degli incidenti mi lascia molto soddisfatto – ha commentato il sindaco –. I 312 rilevati nel corso del 2023 rappresentano il dato più basso degli ultimi vent’anni, se escludiamo il 2020 del periodo Covid. Qualcosa, evidentemente, è stato fatto per la sicurezza stradale, per la prevenzione, per la sensibilizzazione dei cittadini". Il comandante ha analizzato i dati con un rapporto molto dettagliato. Si scopre così che il mese peggiore per gli incidenti è stato quello di maggio (35 in tutto), seguito a ruota da ottobre e novembre (34 in entrambi i mesi). Se si guarda l’orario più pericoloso della giornata, il dato spicca in modo evidente: tra le 17 e le 18 bisogna stare particolarmente attenti alla guida. Sono 34 incidenti in quell’ora. Gli altri momenti che impongono una maggiore concentrazione sono tra le 12 e le 13 così come tra le 16 e le 17 (27 incidenti). Pochi tra le 7 e le 8, quando si esce di corsa per andare al lavoro e per portare i figli a scuola: 10 incidenti in tutto nell’anno. Quasi un incidente su tre è dato dallo scontro frontale/laterale (31,7%), caso tipico di chi non si ferma allo stop. Il martedì batte gli altri giorni per gli incidenti rilevati: 62. Sono stati 57 quelli del giovedì e 53 quelli del lunedì. Il maggior numero di incidenti è avvenuto nel trafficato corso Matteotti (20, soprattutto tamponamenti in coda o con auto in uscita dagli stalli di sosta), sono 14 quelli rilevati in via Montello, 13 in via Verdi, via Macallè, via allo Stadio e via Briantina. Un’ultima curiosità: i neo patentati sono quelli che fanno meno incidenti: le persone più coinvolte sono nella fascia tra i 50 e i 65 anni.

Gualfrido Galimberti