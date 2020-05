Monza, 10 Maggio 2020 - Borseggio per strada sabato seraai danni di una una quarantenne monzese, spinta a terra e ricoverata con lievi contusioni in ospedale. E' successo intorno alle 22 in via Buonarroti.

La donna, residente a Monza, stava camminando insieme alla propria madre, quando è stata avvicinata da due uomini, a volto scoperto e disarmati, che le hanno strappato la borsa dalla spalla. A causa dello strappo la quarantenne è caduta a terra, mentre i malviventi sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti un'ambulanza inviata da Areu Monza Brianza in codice giallo e una pattuglia di carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza. La vittima dello scippo è stata soccorsa e trasportata in codice diventato fortunatamente verde al Policlinico di Monza, mentre i militari hanno raccolto la testimonianza della donna e della madre (secondo cui i due scippatori presentavano sembianze dei volti di origine nordafricana) e ora stanno indagando nel tentativo di risalire ai responsabili del borseggio.