Sciando sull’asfalto Mondiali in mezzo al borgo

di Gabriele Bassani

Sono attesi tra i 150 e i 200 atleti provenienti da almeno 15 Paesi del mondo per i Campionati Mondiali di skiroll (sci di fondo a rotelle) in programma a Lazzate dal 10 al 13 agosto prossimi. Il Comune di Lazzate ha preso il posto delle due località dell’Estonia che all’ultimo momento hanno rinunciato all’organizzazione dell’evento sportivo internazionale. Così l’appuntamento di domenica con una tappa del Campionato italiano di skiroll sarà solo l’aperitivo di quello che si sta organizzando per metà agosto. In programma quattro giorni di gare, da giovedì a domenica. L’inizio è in concomitanza con la festa patronale di San Lorenzo, 10 agosto, che è storicamente l’ultima serata della kermesse “Vacanze nel borgo“, che quest’anno inizierà il 28 luglio.

"Prolungheremo l’evento fino al 13 agosto in modo da offrire occasione di ristoro e divertimento anche ai protagonisti dell’evento sportivo", ha spiegato il sindaco Andrea Monti. Diverse le zone del paese interessate dalle gare, che per questo verranno chiuse al traffico: in programma una gara in rettilineo sulla via Laratta, un circuito breve tra via San Lorenzo, via San Francesco, via Manzoni e via Libertà e un circuito più lungo che comprende via Comasinella, via Torino, via Trento e Trieste. "Abbiamo già conferme da 15 Paesi tra cui anche quelle di Cina e Libano che non c’erano ai Mondiali di due anni fa", spiega Andrea Pizzi, presidente del neonato Sci Club “Alessandro Volta“ di Lazzate, organizzatore dell’evento internazionale. Nei giorni scorsi una delegazione di tecnici della federazione internazionale ha effettuato le verifiche sui tracciati dando l’ok alle operazioni preliminari per l’allestimento delle gare.

"La gara più spettacolare sarà quella del giovedì pomeriggio, ed è anche quella in cui l’Italia può puntare alla medaglia – continua Pizzi –. Alla prima delle quattro giornate di gara ci sarà lo sprint dei 200 metri ad eliminazione sulla via Laratta, l’inizio è fissato per le 18. Poi nei giorni seguenti le altre gare sui circuiti cittadini che avranno tutti partenza da piazza Caduti, fino alla corsa dei 30 km maschili, 20 km femminili che si svolgerà di domenica, per il gran finale di una quattro giorni destinata ad entrare nella storia di Lazzate".