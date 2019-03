Monza, 7 aprile 2019 - Si amplia ancora l’armeria dei vigili monzesi e, dopo i manganelli, gli spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile, caschi, parabraccia o metal detector, quindi la procedura avviata per essere i primi in Italia ad avere le pistole elettriche “taser”, arrivano le sciabole. Prosegue lo shopping al comando di via Marsala per garantire alla polizia locale una dotazione completa per tutte le esigenze operative e come ultimo acquisto si è pensato anche all’immagine e al ruolo di rappresentanza della città.

Una necessità maturata dalla scorsa estate, dopo che il Consiglio comunale ha aggiornato il regolamento della polizia locale e ha introdotto una serie di novità tra cui quella di prevedere per la divisa da cerimonia la sciabola da far portare al comandante e ai vigili assegnati alle parate e ai servizi di guardia d’onore e scorta. Questa settimana c’è stato l’adeguamento e in via Marsala sono state comprate 5 sciabole per cerimoniale, provviste delle rispettive custodie, dragone e pendagli, in una ditta di forniture per divise al costo di 1.682,38 euro. Si tratta di oggetti solo d’immagine che, come prevede una circolare del ministero della Difesa, sono sprovviste di punta acuminata e di filo tagliente tanto da essere considerate “simulacro d’arma” e complemento d’uniforme.

Le 5 sciabole sono appunto l’ultimo degli acquisti che dalla fine del 2017 stanno ampliando il corredo di attrezzature della polizia locale. Si iniziò con la spesa di 50mila euro per 100 bastoni estendibili con relativi porta-bastone, 100 “Spray Peperoncino Anti Aggressione” con custodie, 15 caschi per autotutela, 15 occhiali di protezione, 2 cuscini per Tso, 15 giubbetti antiproiettile o antiperforazione, 15 coppie parabraccio e 2 metaldetector. Poi nel 2018 altri 51.101 euro sono stati stanziati per adeguare il comando, realizzando un’armeria e deposito munizioni, e predisponendo una cella di sicurezza e un ufficio per il foto segnalamento, mentre 4.575 euro sono serviti per inserire in una delle Alfa 159 di servizio una cellula detentiva. Quindi, dopo il decreto sicurezza di Salvini che introduce per i Comuni con più di 100mila abitanti la possibilità di dotare i vigili dei taser, a gennaio l’assessore alla Sicurezza Federico Arena ha avviato con il ministero dell’Interno la procedura perché gli agenti monzesi siano i primi in Italia a provare e sperimentare le pistole a impulsi elettrici.