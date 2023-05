"Scelta amara ma necessaria"

"I fuochi d’artificio a Monza sono una tradizione ormai radicata da decenni – commenta Gianna Parri, presidente dell’Associazione mazziniana Monza e Brianza –. Io mi chiamo Giovanna e ho sempre abitato in città che hanno come patrono San Giovanni (Firenze, Genova e Monza). Lo spettacolo pirotecnico è una manifestazione di gioia e di festa. Questa è la mia considerazione di cuore, ma oggi credo che vada fatta anche una considerazione più razionale: i tempi sono cambiati e i vincoli di bilancio impongono un uso più oculato delle risorse. In più, c’è una maggiore sensibilità verso l’ambiente. Quindi è giusto fare scelte diverse, lasciandoci alle spalle, seppur a malincuore, tradizioni amate, ma non più aderenti alla realtà attuale".