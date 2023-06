Scambio di posto smascherato Ha finto di essere passeggero perché la sua patente era falsa

di Gabriele Bassani

Si sono scambiati di posto sull’auto dopo l’incidente, cercando di coprire il reale conducente, in possesso di patente falsa, ma la telecamera posizionata a pochi metri li ha smascherati. Denuncia per documento falso e guida senza patente nei confronti di un cubano alla guida di un’auto che si è scontrata con un ciclomotore.

Tra l’altro sulla dinamica dell’incidente, l’automobilista aveva pure ragione, visto che il ciclomotore è uscito da una traversa senza dare precedenza. È accaduto in via Dei Mille dove si sono scontrati una Nissan Juke e un motorino guidato da un albanese di 50 anni. Dalle prime dichiarazioni rese alla polizia locale intervenuta sul posto, a guidare l’auto sarebbe stata una donna italiana di 55 anni, che aveva accanto un 50enne di nazionalità cubana. Ma solo l’analisi delle registrazioni ha portato gli agenti, insospettiti, a comprendere che alla guida dell’auto non c’era la donna, ma quello che si era finto passeggero. Messi alle strette, i due hanno dovuto ammettere lo scambio di posizione e quando gli agenti hanno chiesto il documento di guida all’uomo si è subito capito anche il perché di quella mossa: era un documento contraffatto. La patente risultava rilasciata in Spagna, ma conteneva elementi che hanno fatto pensare subito a un falso, confermato poi dalla perizia tecnica effettuata dal reparto specializzato della polizia locale di Milano. Alla fine doppia denuncia al cubano.