"Scaffidi inadeguata" Opposizione fuori dall’aula

di Fabio Luongo

Chiedono la testa della presidente della commissione politiche sociali, perché "inadeguata al ruolo", dopo aver detto "ho più amici gay che normali" e di trattare i gay "come qualsiasi altra persona normodotata".

E intanto salgono sull’Aventino. Opposizioni sul piede di guerra contro la consigliera di Fratelli d’Italia Felicia Scaffidi per le frasi pronunciate in consiglio comunale durante la discussione di una mozione contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Come gesto di protesta i rappresentanti di Pd e lista civica Il Listone hanno deciso di disertare i lavori della commissione consiliare di cui Scaffidi è presidente, scegliendo di non partecipare alla seduta dell’organismo, per stigmatizzare quanto avvenuto. "Le parole pronunciate da Scaffidi sono inaccettabili e hanno gettato un’ombra di discredito su tutta Lissone", accusano dal Partito Democratico.

"Abbiamo ritenuto di non partecipare ai lavori della commissione perché non ci sentiamo rappresentati dall’attuale presidente - spiega il dem Mattia Gelosa –. Scaffidi dovrebbe interrogarsi seriamente se è adeguata al ruolo che ricopre in consiglio comunale. Siamo fortemente in imbarazzo per lei e per l’inquietante silenzio del suo partito e della sindaca, che non ha ancora preso le distanze da quelle parole". Sulla stessa posizione anche l’ex sindaca Concetta Monguzzi, rappresentante del Listone nella commissione affari sociali. "Il ruolo di presidente della commissione che si occupa di problematiche sociali è determinante, soprattutto in una grande città – sottolinea Monguzzi –. Scaffidi ha usato un linguaggio offensivo e discriminatorio, che non tiene conto dell’uguaglianza dei diritti e della sensibilità che occorre per sostenere politiche inclusive verso tutte le persone: il linguaggio che usi rivela chi sei, e abbiamo compreso che il suo è condizionato da pregiudizi culturali. Per questo non può essere considerata idonea a ricoprire il ruolo di presidente della commissione che si occupa di servizi alla persona".