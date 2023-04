Scacco ai Ras delle Groane Chieste condanne fino a 10 anni per spaccio

di Stefania Totaro

Pene fino a 10 anni di reclusione per 8 marocchini accusati di fare parte di un’organizzazione che gestiva lo spaccio di stupefacenti al parco delle Groane. Sono le richieste di condanna presentate dalla pm della Procura di Monza Sara Mantovani nel processo col rito abbreviato iniziato ieri davanti al giudice per le udienze preliminari Andrea Giudici. Gli imputati, tutti ancora in carcere, tranne un trentenne difeso dall’avvocato Amedeo Rizza che proprio ieri ha ottenuto gli arresti domiciliari dopo avere presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano, fanno parte dei 24 arrestati lo scorso dicembre dai carabinieri di Desio e della tenenza di Cesano Maderno tra la città metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Varese, Palermo e Alessandria. Le misure cautelari, ordinate dai gip dei Tribunali di Milano e Monza, sono arrivate al termine di un’indagine durata tre anni che ha ricostruito come lo spaccio nel polmone verde brianzolo non si sia mai interrotto nonostante le numerose operazioni che hanno portato in passato a decine di arresti. Indagini che hanno permesso, secondo gli inquirenti, di risalire "non soltanto al traffico di droga eseguito al dettaglio, ma anche al livello superiore rappresentato da un sodalizio criminale". Gli arrestati devono rispondere, a vario titolo, delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, ma anche lesioni gravissime e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli 8 imputati sbarcati ieri al Tribunale di Monza sono soltanto quelli che hanno chiesto di essere processati col rito abbreviato. Le pene richieste vanno da 2 anni e 10 mesi fino a 10 anni di reclusione per un marocchino 56enne ritenuto uno dei “pezzi grossi” della presunta "rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga".

Attività criminale che non si sarebbe fermata neanche durante la pandemia né in determinate condizioni meteorologiche (i militari hanno documentato attività di spaccio anche durante un’abbondante nevicata). La struttura, inoltre, era verticalizzata e poteva fare affidamento su “addetti alla vigilanza”, autisti e fornitori in grado di procurare anche un chilo di droga per volta. Per gli 8 marocchini il processo con il rito abbreviato riprende a maggio.