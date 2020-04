Monza, 25 aprile 2020 -"Ho visto in cielo una scia di piccole luci simili a stelle, circa una cinquantina, tutte alla stessa distanza, che si muovevano in fila perfetta. Ne sapete qualcosa?".

Anche al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, in via Cavallotti, sono arrivate l’altra sera telefonate come questa. In particolare, almeno una chiamata è giunta da una persona terrorizzata, abbastanza giovane, che aveva appena visto le strane luci solcare il cielo sopra la sua casa e temeva un’imminente invasione aliena. Tanto che ha perfino fotografato e fatto un video per documentare la cosa per lui inspiegabile che stava accadendo. E ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto. La segnalazione ha avuto presto una risposta. Si trattava infatti di qualcosa ampiamente annunciato da giorni, e cioè si trattava dei satelliti lanciati al visionario imprenditore Elon Musk, il famoso “trenino Starlink”, almeno 60, lanciati per migliorare la copertura internet ad alta velocità. Un’operazione più commerciale che altro, che punta ad arrivare un giorno a una flotta di 1.200 satelliti.

