"Sarebbe bastato spostarli altrove"

"Non siamo contrari allo spettacolo pirotecnico in sé – chiarisce Bianca Montrasio, anima del Comitato per il Parco Antonio Cederna –, non è giusto privare i cittadini di un momento ricreativo e di intrattenimento molto amato. Bisognerebbe trovare un’altra location rispetto al Parco, ad esempio alle ex cave Rocca. Già avevamo apprezzato lo spostamento dal pratone davanti alla Villa Reale, ma non era ancora la soluzione ottimale. Gli alberi soffrono dell’inquinamento dovuto allo zolfo e al materiale bruciato e altrettanto gli animali. Non plaudiamo affatto all’annullamento dell’evento. Anzi, ci sembra paradossale anche doverci augurare che salti il concerto di Bruce Springsteen, d’altra parte se l’unico spazio aperto e non costruito dove farlo è il Parco storico non siamo d’accordo".