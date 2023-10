Sara ha inventato due farmaci: "Fuori dal precariato da un anno"

Tra le finaliste del Premio ItWiin non poteva mancare una ricercatrice della Fondazione Tettamanti, nell’ambito del Centro Maria Letizia Verga per la cura delle leucemie nel bambino, Irccs San Gerardo.

É Sara Tettamanti (nella foto), omonima del centro, ma non parente dei fondatori, che ha incontrato la prestigiosa istituzione monzese casualmente nel suo iter di ricercatrice. Sara, 40 anni, lavora a un progetto di CarT therapy, con l’équipe guidata dal professor Andrea Biondi nel laboratorio di terapia genica e cellulare Stefano Verri, che ha portato la ricerca clinica dal mondo accademico al letto del paziente, con farmaci mirati. "Per la Fondazione – spiega Sara – ho presentato due brevetti per la produzione di altrettanti farmaci cellulari, di cui sono tra gli inventori". IlWiin dà lustro al suo lavoro, ma dietro le quinte c’è una donna volitiva e metodica, mamma di una bimba di 10 anni, per la qual ha fatto per dieci anni avanti e indietro da Como a Monza, nella speranza di un incarico a tempo indeterminato, finalmente raggiunto.

"In Italia la ricerca fa ancora fatica ad essere riconosciuta come ruolo e mestiere vero e proprio, soprattutto per le donne – sottolinea Sara – ricercatori esperti e iper qualificati sono sottoposti a anni e anni di precariato".

Dal 2010 al 2013 Sara ha avuto una borsa di dottorato, poi l’Associazione “Quelli che con Luca“, che adotta i ricercatori, ha sostenuto i suoi primi tre anni post dottorato, seguiti da un assegno di ricerca per ricercatori junior di Università Bicocca, poi un nuovo bando e finalmente lo scorso anno il contratto a tempo indeterminato con Fondazione Tettamanti: "Sono responsabile di ricerca e sviluppo, collaboro anche con le aziende esterne per sperimentazioni e sviluppo di nuovi farmaci da portare in corsia. I nostri primi pazienti guariti con la terapia cellulare e genica sono stati nel 2012-2013. Ma abbiamo mosso i primi passi nel 1999". Nel panorama della ricerca italiana fatto di precariato, Sara Tettamanti si ritiene tra i fortunati che godono del supporto dell’associazione Maria Letizia Verga e associazioni caritative, oltre che partecipazione a bandi italiani e internazionali.

