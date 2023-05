San Giuseppe finirà in un tunnel

"Non sappiamo ancora bene le tempistiche, ma l’iter progettuale dovrebbe essere molto avanzato". Il sindaco di Desio Simone Gargiulo intravede il traguardo. Ci sarà un nuovo sottopasso, a Desio, in un futuro prossimo. Che andrà a cancellare il passaggio a livello di San Giuseppe, al confine con Seregno, che ogni giorno paralizza centinaia di veicoli. È uno dei maxi progetti (insieme a metrotranvia e Pedemontana) che nei prossimi mesi si trasformeranno in cantieri, andando a rivoluzionare la città, con qualche inevitabile disagio. L’attuale passaggio a livello di San Giuseppe sarà sostituito da un nuovo sottopasso ciclopedonale.

Mentre il traffico delle auto verrà deviato lungo altre direttrici, anche in considerazione dell’arrivo proprio in quella zona di Pedemontana. Ma non è escluso che possa essere previsto un secondo sottopasso veicolare. Proprio quest’ultimo resta il nodo: "L’opera è sicuramente utile, ma va studiata bene", l’ha subito definita il primo cittadino appena si è insediato e ha fatto focus, con i tecnici di Rfi, sul progetto. L’intervento dovrebbe essere a carico di Rfi. Ed è coinvolto nel tavolo di lavoro anche il Comune di Seregno.

Ale.Cri.