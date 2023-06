Salvò un aspirante suicida Premiato col “De Gaetano“

Associazione nazionale carabinieri (Anc) Monza e Brianza in grande spolvero ieri allo Sporting club di Monza per la cerimonia di consegna del Premio Maresciallo De Gaetano e tanti riconoscimenti a colleghi che si sono distinti nel servizio alla comunità. "Il Premio è giunto ormai alla 14esima edizione - ha ricordato Vito Potenza, presidente di Anc Monza e coordinatore delle 16 sezioni provinciali - Quest’anno è stato conferito a Domenico Cuccovillo, di Nova, per aver salvato in extremis una persona che si stava lanciando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo". Ha consegnato il premio la prefetta Patrizia palmisani. Nella passata edizione si era scelto di premiare la memoria del magistrato Walter Mapelli, mancato nel 2019. Un riconoscimento è andato al Comitato Maria Letizia Verga, al suo fondatore Giovanni Verga e al generale Giuseppe Spina, oggi comandante carabinieri Legione Veneto, ricordando l’inizio della collaborazione fra la sezione di Monza e l’oncologia pediatrica nel lontno 2008. La collaborazione prosegue con la visita dei volontari e dell’Arma in servizio con l’elicottero del Nucleo di Orio al Serio per portare, ogni Natale, un regalo a ognuno dei piccoli degenti. È stato insignito anche il Maestro Andrea Bagnolo, comandante della Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia e il Comandante del Reggimento colonnello Cesario Totaro per la pluriennale collaborazione fra la Sezione di Monza e l’ensemble musicale dell’Arma che ha portato a realizzare tanti spettacoli a favore della popolazione. Il riconoscimento della Presidenza Nazionale come socio benemerito di Anc a Giuseppe Fontana (promotore della Fondazione Comunità Monza e Brianza) per la sua attività in ambito sociale. Tanti attestati di anzianità di iscrizione sono a diversi soci della Sezione. Poi i 16 presidenti delle sezioni Anc della provincia hanno offerto il riconoscimento alla Prefetta di Monza Brianza Patrizia Palmisani.

Un riconoscimento per il lavoro svolto in Brianza anche al comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza colonnello Gianfilippo Simoniello, da settembre al Comando generale di Roma. A consegnarlo il sindaco di Monza Paolo Pilotto.

Cristina Bertolini