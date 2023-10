Salvini fa volantinaggio. Il ministro alla sagra con Galliani: "Bisogna andare a votare"

Bagno di folla per Matteo Salvini e Adriano Galliani che, ieri pomeriggio, hanno deciso di dedicare un’ora abbondante alla sagra di Lissone nell’ultima settimana di campagna elettorale, in vista del voto di domenica e lunedì che porterà all’elezione del sostituto di Silvio Berlusconi in Senato.

"Pedemontana e le polemiche che ci sono state a Lissone? Decida il territorio – ha dichiarato Salvini, subito bloccato prima di essere inghiottito dalla folla –. Io sono autonomista al massimo, quindi non è in virtù di un ruolo dal ministro che impongo agli altri le mie decisioni sulle opere da realizzare. Le decisioni spettano al territorio e, atti alla mano, mi sembra che una decisione sia stata presa a vari livelli. Il mio compito è quello di coordinare tutto, far sì che si trovino le risorse per i progetti. Poi decidano tutte le parti coinvolte. È un po’ quello che ho fatto per la metrontravia Milano-Limbiate stanziando gli 88 milioni di euro necessari, perché sono stati richiesti dai vari Comuni attraversati dalla tratta. Personalmente penso che favorire la mobilità nel nord Milano sia importante, ma non voglio imporre le mie scelte".

Salvini ha risposto velocemente anche sulla legge di bilancio ("nel 2024 milioni di persone avranno una busta paga più pesante o una pensione più interessante, per la sanità investimenti da record") e sulla Palestina ("qui non si tratta di sport, non si è tifosi per l’una o per l’altra parte: la violenza è da condannare").

Poi ha preso in mano i volantini di Galliani, come fa l’ultimo dei militanti, e ha iniziato a distribuirli mentre camminava tra le bancarelle, con il candidato al suo fianco.

Circondato dalla folla delle giostre anche Galliani, per un momento che dovrà ricordare a sua volta: domenica e lunedì, quando arriveranno i dati delle affluenze, probabilmente penserà di vivere nel deserto.

Proprio lui ha evidenziato questo problema, che sarà dovuto non solo all’ennesima chiamata alle urne, ma anche al fatto che molte persone neanche sanno che bisogna andare a votare per l’eredità di Silvio Berlusconi al Senato.

"Dobbiamo arrivare almeno al 25 per cento – ha commentato Galliani – per poter essere tranquilli".