"Salviamo il grande tiglio dalle ruspe"

È iniziata la bonifica dell’area dell’ex Esselunga di via Lecco chiusa dal 2016, un ritorno delle ruspe dopo la demolizione del vecchio supermercato nel 2018 che sembra il segnale dell’avvio a breve anche del piano di riqualificazione previsto per quello spazio. Si tratta di un progetto urbanistico risalente alla convenzione stipulata con il Comune nel 2012 per la realizzazione del nuovo Esselunga di viale Libertà che prevede sui 4.800 metri quadrati tra via Lecco, via Merelli e lo sbocco su viale Libertà, insediamenti residenziali, in parte convenzionati, e destinazioni commerciali per attività di vicinato.

Se non subirà modifiche rispetto ai disegni del 2012, sull’area sarà realizzata una nuova piazza con aree verdi, una quarantina di parcheggi in superficie e un autosilo da due piani e circa un centinaio tra posti a rotazione e box da vendere. Le edificazioni, oltre al recupero dell’attuale palazzina storica all’angolo tra le vie Lecco e Merelli, saranno di 6.600 metri cubi di terziario e commerciale. Intanto però l’unica azione prevista finora è la bonifica, con la rimozione di uno strato di 1,5 metri di terra e vecchia pavimentazione nei punti dove sorgeva il supermercato per un totale di 799 metri cubi di detriti da smaltire. Il ritorno delle ruspe ha messo in allarme un gruppo di residenti per la tutela del grande tiglio presente nell’area. Una questione arrivata anche in Consiglio comunale con il Paolo Piffer di Civicamente che ha fatto appello alla giunta perché l’albero non venga abbattuto nel corso dei lavori.

M.Ag.