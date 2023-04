Salvataggio a 40 metri Oltre 120 pompieri arrampicati sul rudere

di Dario Crippa

Ex feltrificio Scotti. Un operaio prigioniero in cima a una torre a 40 metri di altezza. Bisogna imbracarlo e calarlo delicatamente a terra. Situazioni simulate, ma che potrebbero verificarsi davvero. Si sono vissuti 4 giorni di speciali, come in una palestra a cielo aperto, in viale Cesare Battisti. Dal 28 fino al 31 marzo si è svolto l’addestramento del personale S.A.F. dei Comandi di Monza e Brianza e di Milano dei vigili del fuoco all’interno del cantiere per la riqualificazione del vecchio sito industriale. Un’occasione ghotta per esercitarsi in un complesso dove c’è una ciminiera in disuso alta 40 metri, simulando alcune delle difficoltà ambientali che spesso le squadre di soccorso si trovano ad affrontare.

Con l’utilizzo di un manichino, si è ipotizzato di dover recuperare appunto una persona dall’alto della ciminiera e di doverla poi calare a terra all’interno di una barella toboga con un sistema di corde: in questo modo si sono potute affrontare e testare le difficoltà del muoversi in spazi angusti e verticali, effettuando scalate con tecniche alpinistiche. I ponteggi di sicurezza che circondano la struttura in mattoni della ciminiera sono stati usati per inscenare la situazione in cui i soccorritori devono portare soccorso a un infortunato a grandi altezze, mettendo in atto la manovra di salita di due operatori in progressione. Testata anche la manovra di salvataggio di un un uomo bloccato in altezza con svincolo dal sistema di ancoraggio: manovra tecnicamente complicata che consente al soccorritore di “prendere in carico” un pericolante svincolandolo dal suo sistema di ritenuta e trasferendolo su quello del soccorritore consentendone così il trasporto a terra con un sistema a paranco. La presenza poi di uno scavo nel cantiere ha consentito di testare la manovra di recupero di un infortunato con l’utilizzo di barella su un piano inclinato di circa 50°. Oltre 120 i vigili del fuoco coinvolti. "Un ringraziamento a Colliers Global Investors Italy e a Varallo RE Group - fanno sapere dal Comando Provinciale di Monza - per aver dato la possibilità di utilizzare questi spazi".