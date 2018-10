Roncello, 21 ottobre 2018 - Il kit per la salsiccia fai da te di Davide Nava conquista Cernobbio. L’ultimo colpo di genio del giovane allevatore di Roncello è fra i finalisti dell’Oscar Green di Coldiretti e Campagna Amica, il premio nazionale per l’innovazione sui campi. L’idea è approdata nella rosa dei papabili dopo una lunga selezione tra migliaia di giovani imprenditori presentati al XVII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, ma a luglio si era già guadagnata, nella stessa sezione, l’oro in Lombardia.

Il 23enne brianzolo, patron dell’Azienda Agricola Nava fondata da nonno Enrico nel 1945, ha pensato di far riscoprire alle famiglie il piacere di «stare tutti insieme, attorno a un tavolo, creando». «Fare la salsiccia in casa è l’occasione per valorizzare una tradizione antica, divertendosi e adattando il prodotto al proprio gusto», spiega. Nel kit c’è carne trita di primissima scelta prodotta in azienda, budello, sale e pepe tutto sottovuoto e spago. Nella confezione, inoltre, si trovano un foglietto di istruzioni che spiega tutti i passaggi e una “patente del maiale”, accompagnata anche a un Qr Code che rimanda ai dati di tracciabilità dell’esemplare per garantire la massima trasparenza. «Il nostro obiettivo è triplice: portare la campagna in città e la carne di qualità su ogni tavola, ma anche far rivivere una grande festa come accadeva una volta quando si lavorava il maiale», aggiunge l’imprenditore.

Lo spaccio dei Nava ha aperto 40 anni fa, nel 1978, quando il farmers’ market non era di moda. Di successo in successo sono diventati uno dei marchi storici dell’agricoltura casalinga: allevamento e macellazione di maiali con salumi famosi. Per citare i più blasonati. Insomma, il top. «L’idea del kit – racconta – mi è venuta ascoltando i clienti. In tanti mi hanno chiesto consigli per poter realizzare a casa la propria salsiccia con la carne della mia azienda. Ho pensato di accontentarli».

