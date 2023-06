Salone di bellezza Anteprime mondiali musica e prove in pista Tutto al Motor Show

di Martino Agostoni

Ci sono le supercar dei marchi più famosi e desiderati, ma anche le hypercar a numero limitato e i modelli più esclusivi, rarità quasi impossibili da vedere da vivo, che non solo vengono esposte per il pubblico, ma saranno anche protagoniste attive, usate per test in pista e sfilate. E poi le anteprime assolute e un’area per i veicoli delle forze armate dove poter vedere i mezzi speciali in dotazione a carabinieri, Esercito e Marina mentre l’Aeronautica metterà a disposizione un simulatore Flight Experience. E quindi spazio al divertimento e al gusto dello street food per tutti, con aree per i più piccoli come il circuito allestito da Scuderia Ferrari Club Lodi con vetturine monoposto per bambini da 4 a 11 anni oppure lo stand Hot Wheels con attività per tutta la famiglia, musica e concerti dal palco dell’Hard Rock Cafè Milano, il villaggio dello Sport, zone educational come quella di e-mobility di Plenitude per conoscere tutto sulla ricarica dei veicoli elettrico. Per gli appassionati di gaming saranno a disposizione diverse esperienze sui simulatori, dalle gare organizzate nello spazio del Dallara E-Sports Championship powered by Lenovo alle sfide del GT Talent che si occupa di cercare in tutta Italia i nuovi talenti del motorsport.

È pronto a iniziare il fine settimana del Mimo, la terza edizione del Milano Monza Motor Show ma la prima, dopo le precedenti annate condizionate dall’emergenza sanitaria, a essere allestita in autodromo e a presentarsi nel suo format originale di festival dell’automotive interamente dinamico. Non un tradizionale salone dell’auto con l’esposizione statica dei vari modelli ma, da venerdì a domenica, una festa dei motori con ingresso gratuito in autodromo che sfrutta gli spazi del circuito di Formula 1 mettere in mostra le vetture più esclusive e performanti in circolazione e, soprattutto, per vederle in movimento potendo sfruttare per tre giorni la pista e l’anello Alta Velocità per esibizioni, prove e parate. L’ispirazione richiama il celebre festival della velocità di Goodwood in Inghilterra, ma "a differenza dell’evento inglese dedicato soprattutto alle vetture da competizione, il Mimo vuole essere un festival per tutti, una Goodwood italiana e popolare con le supercar e i brand supersportivi, ma anche gli altri modelli delle case automobilistiche", ha detto Andrea Levy, presidente Mimo, alla presentazione dell’evento a Palazzo Lombardia assieme ai rappresentanti di Regione, Aci Milano, Comuni di Monza e Milano e della Sias, la società che gestisce l’autodromo. Sarà un evento che si allargherà anche alla città con l’assessore a Turismo e Commercio, Carlo Abbà, che ha annunciato un “Dopo-Mimo“, un programma di iniziative serali al termine degli eventi giornalieri in autodromo, oltre a iniziative per coinvolgere i visitatori.

Sono attesi nei tre giorni fino a 150mila persone e "Monza si è organizzata con eventi collegati e punti informativi per i visitatori nel centro storico e nelle vie che li accompagnano verso la Villa Reale, il Parco e infine l’autodromo – ha spiegato Abbà – Inoltre distribuiremo a tutti un “passaporto turistico“ che permetterà ai visitatori di avere sconti ai musei cittadini e alla Villa Reale validi nei successivi 60 giorni".