Sala, Mangiola e Bravosi Tre colonne della Questura sono andate in pensione

In pensione tre colonne della Questura di Monza e della Brianza. Il Questore Marco Odorisio ha porto i saluti al Sostituto commissario coordinatore Gabriele Sala, al Sovrintendente capo Giuseppe Mangiola e al Sovrintendente capo tecnico Laura Bravosi, giunti al temine della loro lunga carriera nella “famiglia” della polizia di Stato. Gabriele Sala e Giuseppe Mangiola, entrambi nati a Monza, hanno iniziato insieme la loro carriera frequentando prima il Corso agente ausiliario alla Scuola allievi agenti di Trieste nel 1984, mentre Laura Bravosi, nata a Milano, è entrata in polizia nel 1991, seguendo il corso di formazione alla Scuola allievi agenti di Piacenza. Le carriere dei tre poliziotti, ricche di incarichi di rilievo, sono partite alla Questura di Milano per poi proseguire nel Commissariato di Monza e, dal 2019, nella Questura di Monza. Sala, ispettore dal 1995, ha ricoperto il ruolo di responsabile della U.I.G.O.S., dell’Ufficio Anticrimine – Squadra Investigativa. Mangiola dal 2015 ha prestato incessantemente servizio all’Ufficio Denunce. Laura Bravosi a Monza ha prestato soprattutto servizio all’Ufficio Passaporti.

Da.Cr.