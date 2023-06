Saint di Monza invitato al The World's 50 Best Restaurants, un traguardo prestigioso

Poco più di un anno di attività, ma risultati da big: il Saint, ristorante e cocktail bar di piazza Duomo, è stato invitato fuori concorso al The World’s 50 Best Restaurants, uno degli appuntamenti più importanti del settore della ristorazione internazionale: da questo premio ideato dalla rivista britannica Restaurant nel 2002, escono infatti i nomi dei ristoranti migliori dei cinque continenti. Essere presenti al Palau de les Arts di Valencia, dove si è svolto quest’anno il concorso, non è proprio da tutti.

"Essere stati invitati al The World’s 50 Best Restaurants – afferma Gabriele Viola-Boros, titolare del Saint che si è recato a Valencia insieme all’head chef Michele Cioffi – è un privilegio che ci onora e che dimostra che stiamo facendo bene il nostro lavoro. È un’ulteriore conferma che ci spinge a proseguire nel portare avanti il nostro progetto di fine dining e high level mixology che offriamo al Saint. Con l’ambizione e la speranza che nei prossimi anni possiamo arrivare ad ottenere riconoscimenti prestigiosi come essere presenti tra i The World’s 50 Best Restaurants".

G.G.