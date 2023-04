Sacrifici e solidarietà L’italiano imparato coi fumetti e le collette per i connazionali

Giovi è il cuore e l’anima della comunità filippina di Monza. Jovelyn Quiamas Cruz ormai per tutti è Giovi. Soprattutto al centro del Carrobiolo dove, insieme con l’associazione “Pane e rose“ e alla Casa del Volontariato ogni sabato distribuisce pacchi viveri per circa 60 famiglie di connazionali che non ce la fanno. Per loro lo studio è ancora un ascensore sociale: si sacrificano pur di far ottenere diplomi e lauree ai loro figli, perché abbiano una vita migliore in Italia.

"Sono in Italia da 32 anni – racconta Giovi – sono arrivata a 24 anni. Sono laureata in Economia e commercio e a Manila lavoravo al Ministero degli Interni. Sono andata a trovare mia zia in Germania che mi ha detto che in Italia c’era possibilità di lavoro. Invece era tutto difficile: lingua, cibo, lavoro. Per equiparare la mia laurea occorrerebbero tempo e denaro, ma devo aiutare la mia famiglia e quindi è impossibile. Ho imparato l’italiano dai fumetti, aiutandomi con il vocabolario e poi nella vita quotidiana". Così Giovi ha iniziato a Milano come segretaria della parrocchia della Madonna del Carmine, poi si è trasferita a Monza con marito e figlio. Per il marito il problema è lo stesso: ingegnere civile a Manila, ha trovato lavoro come facchino in un albergo".

È andata meglio ad Angelita, in Italia dal 1996, infermiera: "Sono arrivata come clandestina – racconta –, all’inizio facevo la baby sitter e il mio datore di lavoro mia ha aiutato a regolarizzarmi. Poi sono riuscita a superare l’esame di Stato per il riconoscimento del diploma e ora lavoro. Prima ero a Lanzo d’Intelvi, poi all’ospedale San Raffaele di Milano e ora al Policlinico di Monza, dal 2004". Tutti dicono di trovarsi bene in Italia, di sentirsi accolti, tranne qualche sporadica ostilità da qualche vicino di casa: "Rispettiamo le regole, paghiamo le tasse come te, perciò smettila". Ha fatto studiare due figli Angelina, uno ora frequenta infermieristica e l’altro ingegneria civile al Politecnico di Milano. Al sabato si ritrovano al Carrobiolo.

La preparazione dei pacchi alimentari è stata occasione per conoscersi e creare comunità: insieme festeggiano ricorrenze e compleanni, ognuno porta qualcosa e si mangia tutti insieme. Salumi e burrate italiane si accompagnano a spaghetti di soia e piatti tradizionali, in un mix di cultura italo filippina dal sapore di integrazione. Sotto i portici del centro del Carrobiolo si sente il cicaleccio svelto delle chiacchiere in filippino: "Dovete parlare sempre la nostra lingua ai figli – raccomanda loro il console filippino di Milano – perché la nostra cultura non vada persa".

C.B.