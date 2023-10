Ruba la maglietta. Avviso orale per un 16enne

Entra in camerino con due magliette da provare, ne esce con una sola perché l’altra l’aveva nascosta sotto la felpa.

Un banale furto, tentato qualche giorno fa da un ragazzino di 16 anni, gli è costato un Avviso Orale dal Questore di Monza Marco Odorisio. Ma dietro c’è di più, c’è il Decreto Caivano.

Il giovane, di origini egiziane, ma nato in Italia e residente in un comune nell’hinterland a nord di Monza, era stato bloccato dall’addetto alla sicurezza del punto vendita di una nota catena di abbigliamento in via Italia che aveva trovato, dove aveva manomesso anche la placca anti-taccheggio per non far scattare l’allarme all’uscita.

Denunciato alla Procura dei Minorenni di Milano, l’esame dei precedenti penali e di polizia da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine ha fatto emergere come il giovanissimo non fosse nuovo a condotte simili, tanto da essere stato arrestato a dicembre 2022 per una rapina commessa ai danni di un coetaneo al quale aveva sottratto, con un complice, la bicicletta sotto la minaccia di un coltello: portato nel centro prima accoglienza Torino e poi sottoposto alla permanenza in casa, in più occasioni aveva violato la misura restrittiva nelle zone centrali di Monza (piazza Trento e Trieste, corso Milano, piazza Duomo) a capo di un gruppo di coetanei soliti riunirsi e bivaccare sotto i portici. Ritenendolo soggetto socialmente pericoloso – grazie alla novità introdotta dal cosiddetto Decreto Caivano, che ha introdotto “misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e criminalità minorile” – è stato possibile irrogare al giovanissimo l’Avviso Orale del Questore, prima applicabile solo ai maggiorenni.

