Rogo in terrazza Notte di paura nel condominio

Incendio in piena notte sulla terrazza di una palazzina di 4 piani a Solaro: grande spavento e danni ingenti all’esterno dell’edificio, ma nessun ferito. Diversi mezzi di soccorso sono intervenuti l’altra notte in via Varese, sulla provinciale Saronno-Monza, dove si è sviluppato un incendio all’esterno di una terrazza in un edificio residenziale di 4 piani. Verso le 2,30 sono giunti sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Rho, Lazzate e Saronno, insieme ad ambulanze da Cesate e Caronno Pertusella. La centrale operativa Areu comunque conferma che non ci sono stati né feriti né intossicati. I lavori di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguiti per circa due ore.

Ga.Bass.