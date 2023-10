Roberto, l’arte di non arrendersi: "Un pennello in bocca e sono libero"

L’arte non ha barriere, non ha confini. Può essere per tutti, anche per chi, a causa di una malattia, non può usare mani e gambe. Quindi, dipinge tenendo il pennello in bocca. Lo dimostra con grande forza di volontà, passione e maestria, Roberto Zomero, che ha inaugurato la sua mostra personale in Villa Tittoni, intitolata “Riflessione e ricerca“ e curata dal maestro Cristiano Plicato. Circa 40 opere che, incastonate al primo piano della splendida dimora desiana, raccontano il suo viaggio colorato tra città, fiori e paesaggi. "Un bravissimo artista che invito tutti a scoprire", ha sottolineato il sindaco Simone Gargiulo. Zomero, 66enne che da Milano si è trasferito nella provincia di Cremona, soffre di tetraplegia dalla nascita. Dopo le scuole ha iniziato il suo percorso artistico frequentando corsi di pittura e ceramica. Poi, è riuscito a ottenere l’ammissione all’accademia di Brera, dove si è laureato con lode. Nel tempo ha affinato sempre meglio la sua tecnica di pittura con la bocca, diventando un esempio e anche una fonte di ispirazione. La bellezza e vivacità delle sue opere - per le quali prende spunto dagli Impressionisti e dall’amato Monet - gli hanno permesso di partecipare a numerose mostre sia in Italia (Milano, Pavia, Crema, Bologna, Torino) sia all’estero (Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo), portando fuori confine la sua particolarità.

"Una volta raggiunti i 18 anni, ormai finita la scuola, pensavo a come sarebbe stato il mio futuro ed in quel periodo ebbi un incontro con due persone che mi invitarono a dipingere con la bocca e da quel momento è diventata la mia passione principale oltre che la mia professione", si è raccontato l’artista dopo essere entrato in una associazione, Abilityart, che raggruppa appassionati che, come lui, dipingono con la bocca o con i piedi. Molti i cittadini che hanno voluto partecipare al taglio del nastro. La mostra rimarrà allestita in Villa Tittoni fino a domenica 5 novembre: gli orari di apertura sono da giovedì a domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. "Roberto Zomero rappresenta la caparbia irriducibile volontà di non arrendersi alla disavventura, la costante diuturna volontà di resurrezione", è scritto nella presentazione della rassegna.