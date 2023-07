Rizosfera", Mostra Interattiva sulla Biodiversità per 5.200 Studenti di CEM"

Una mostra-evento sulla biodiversità per migliaia di studenti, Cem festeggia 50 anni puntando sui ragazzi. Sono già più di 5.200 le giovani sentinelle dell’ambiente formate in 224 classi di 40 comuni fra settembre e giugno, ma il colosso pubblico dei rifiuti ha già pronto il nuovo progetto di educazione ambientale per le scuole. Si riparte da “Rizosfera“, l’esposizione interattiva sul suolo per alunni di quarta e quinta elementare, delle medie e dei primi tre anni delle superiori. La galleria, ideata da Frae Divagazioni scientifiche è promossa dall’azienda in collaborazione con il dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi dell’Università di Torino e l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La mostra sarà ospitata in autunno, dal 30 settembre al 22 ottobre, nelle sale del Must, il Museo del territorio, a Vimercate (le prenotazioni sul sito dell’ex consorzio sono già aperte).

L’iniziativa segue progetti consolidati che in questi anni hanno riscosso grande consenso fra i banchi come “I rifiuti da problema a risorsa“, “Alla scoperta della plastica“ e il plogging, la corsa raccogliendo immondizia abbandonata. Ma in occasione del mezzo secolo di fondazione, la società ha deciso di offrire agli allievi qualcosa di speciale, "un’esperienza immersiva e sensoriale che permetterà a tutti di vivere in prima persona i delicati equilibri alla base della fertilità della terra e del cibo che produciamo e mangiamo". "Le lezioni sulla natura sono una delle nostre missioni principali – spiega il presidente Alberto Fulgione –. Non è certo un’azione economica, ma culturale. Abbiamo il dovere di diffondere sostenibilità e cura per l’ambiente, soprattutto guardando ai più giovani per affiancarli in una crescita sana e rispettosa del mondo in cui viviamo".

Bar.Cal.