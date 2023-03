Rivoluzione Pd Casa del Popolo diventa Pophaus

La rivoluzione nel partito a Vimercate è cominciata prima che Elly Schlein conquistasse la segretaria nazionale del Pd, dalla vecchia casa del popolo, che cambia nome e si apre alla città: adesso, in questo spicchio di Brianza, è la Pophaus, in ossequio allo spirito delle origini, nel dopoguerra. Luogo di incontro e di scambio.

La sede è quella storica di piazza Marconi 7, "d’ora in poi sarà aperta a tutti i contributi democratici - spiega il segretario dem Corrado Boccoli - e anche agli altri partiti. Abbiamo scelto il tedesco perché l’immagine del nostro progetto riprende lo stile anticonformista del Bauhaus per le linee e colori".

Qui, potrà bussare chiunque abbia bisogno di uno spazio per le proprie attività culturali, sociali, o politiche, porte aperte, dunque ad associazioni, gruppi, studenti. Per prenotare i locali è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] con la richiesta e se c’è disponibilità in agenda "ci si accorda su tempi e condizioni d’uso".

Al taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco Francesco Cereda, l’ex parlamentare democratico Roberto Rampi, l’assessore alla Cultura Elena Lah che ha curato la veste grafica e l’allestimento e Vittorio Andreoni, presidente della cooperativa Città del Sole, proprietaria dei muri.

Bar.Cal.