Rivoluzione in stazione Nuovo sottopasso E anche la facciata diventa moderna

di Gabriele Bassani

Due mesi di lavori nel sottopasso della stazione di Ferrovienord per il rifacimento di pavimentazione, contropareti e illuminazione. Lavori che saranno realizzati prevalentemente in orario notturno e garantendo comunque l’accesso alle scale e agli ascensori che portano ai binari 2 e 3, riducendo solo parzialmente la larghezza dello spazio a disposizione degli utenti. L’intervento parte domani e si inserisce in un percorso per la riqualificazione completa della stazione di Seveso, secondo le nuove linee guida approvate da Regione Lombardia i cui lavori sono iniziati nel mese di novembre con il rifacimento della sala d’attesa, compresa la sostituzione dei serramenti e la sistemazione del tetto. Entro la fine del mese di aprile sarà, invece, realizzato anche l’intervento sulla facciata. A metà maggio, con la conclusione dei lavori nel sottopasso di stazione, saranno quindi completate le opere di rinnovo complessivo della stazione.

L’intervento di riqualificazione a Seveso fa parte del piano di riqualificazione che riguarda 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord, con un finanziamento complessivo di 11,5 milioni di euro da parte di Regione Lombardia. "Possiamo offrire ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate – commenta Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord –. Con questi interventi vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini".

Ma in cima alle aspettative dei residenti, c’è la realizzazione dei due nuovi sottopassi in programma, i cui maxi cantieri, della durata prevista di quasi 4 anni, rischiano di partire a breve distanza l’uno dall’altro. Durante uno degli ultimi consiglio comunali, la sindaca Alessia Borroni, rispondendo alle interpellanze del gruppo di minoranza Seveso Futura, ha riferito degli ultimi incontri con Ferrovienord, dai quali è emerso che i lavori per il sottopasso sud al confine con Cesano Maderno inizieranno entro il 2023, con gara d’appalto da assegnare in questi primi mesi. Per quanto riguarda, invece, l’intervento in centro (potenziamento nodo Seveso, raddoppio ferroviario e opere sostitutive dei passaggi a livello), è stato spiegato che la firma del contratto avverrà nel primo trimestre 2023, poi seguirà la progettazione esecutiva in carico all’appaltatore. Anche in questo caso l’avvio dei lavori è previsto nel 2023. La concomitanza nei due quartieri fa temere disagi prolungati per la circolazione e la mobilità interna alla città, di qui la richiesta dell’opposizione di un maggiore coinvolgimento per valutare soluzioni di riduzione del disagio per i cittadini.