Ritorno al futuro Operai all’ex Borsa e giardinieri per lo storico glicine

di Cristina Bertolini

È partita la progettazione dei lavori per il rifacimento della copertura del liceo artistico Nanni Valentini, per 600mila euro. Mentre nell’edificio ex Borsa di via Boccaccio sono pronti a partire i lavori di ristrutturazione, rimandati solo di qualche giorno a causa della tempesta di questi ultimi giorni. Aperto comunque il tanto atteso cantiere da 8,8 milioni di euro. "Dal 28 giugno – fa osservare l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti – abbiamo recuperato il finanziamento che sembrava ormai perso. Ciò è stato possibile grazie ai rapporti con l’ex vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, fautore di una delibera di Giunta che estendeva il periodo di disponibilità dei 4 milioni di finanziamento regionale. Altri 4,8 sono a carico del Comune che ha approvato una delibera in corsa, chiamando i progettisti e definendo il progetto nel giro di due mesi".

Dall’inizio dell’anno si sono definite gara d’appalto, assegnazione, verifiche e il 6 giugno sono state consegnate le chiavi del cantiere. "Ma c’è stata una battuta d’arreto – mette i puntini il sindaco Paolo Pilotto – perché il piano terra e il primo piano erano usati come magazzini di materiali obsoleti da smaltire. L’appalto prevedeva una quota pulizie che però abbiamo dovuto rimpinguare con altri 50mila euro, per un altro appalto pulizia immobili e cortile, con l’aiuto della polizia locale che regola il traffico in uscita". Ora, però, l’azienda Fox di Messina ha iniziato i lavori che dureranno circa due anni (più 6 mesi di margine per possibili imprevisti). Saranno ristrutturati i due piani da 1.200 metri quadrati ciascuno, più una gran parte del tetto che era crollata. Il recupero dell’edificio, oltre a salvaguardare le caratteristiche storiche ed architettoniche, permetterà di riprendere l’attività didattica e formativa del liceo artistico, ora in parte dislocate agli Istituti Artigianelli, realizzando aule e laboratori per 23 dello spazio, il resto a disposizione della città per corsi, attività culturali e iniziative con la rete delle biblioteche. L’ex Borsa è l’unica parte del complesso della Villa Reale rimasta al Comune, come diretto proprietario.

"Abbiamo salvato anche il glicine che accompagna la vista da via Boccaccio, all’angolo con viale Regina Margherita, perché ha reso accettabile per tanti anni un rudere – tiene a precisare il sindaco – quindi la pianta madre (anche se non è classificata pianta monumentale) è stata invasata e spostata nelle serre comunali, mentre le derivazioni rimangono al loro posto sui muri perimetrali". Non vengono tagliati gli alberi davanti all’ingresso della scuola su via Boccaccio e anche la doppia fila di parcheggi sulla via resterà disponibile. "Per settembre valuteremo con il Comune il programma del cantiere – anticipa la preside Elisabetta Biraghi – per capire tempi e modalità di ingresso e uscita degli studenti da via Boccaccio piuttosto che dal cortile della Villa". L’ex Borsa diventerà così una nuova scuola, con 16 aule oltre a laboratori, bar e refettorio al piano terra e aule e uffici al primo piano.