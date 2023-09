Ristrutturazione caserma dei pompieri a Lissone: torna nuova

L’edificio necessita da tempo di riqualificazione, per porre fine a problemi di infiltrazioni d’acqua, bagni in parte inagibili e altre situazioni precarie. Ora il Comune ci metterà mano, con un completo restyling del piano in cui si trovano gli alloggi. Si prepara a finire sotto i ferri la caserma dei vigili del fuoco volontari di Lissone, la cui struttura è di proprietà del municipio. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’edificio di viale Martiri della Libertà. Previsti interventi per 250mila euro, con un contributo regionale di 145mila euro. "Nello stabile – spiegano dal municipio – si riscontrano continui problemi di perdite all’impianto idrico-sanitario del primo piano, soprattutto in corrispondenza delle docce dei servizi igienici delle camerate". C’è poi la necessità di dividere gli spazi di camerate e servizi igienici data la presenza anche di personale femminile. Così scatterà la rimessa a nuovo del piano degli alloggi, dove i bagni risultano da tempo inagibili, mentre i serramenti, gli arredi e gli impianti sono "pesantemente degradati" e non più recuperabili, sottolinea la relazione stesa dal tecnico incaricato del progetto. I lavori prevedono la completa rimozione di impianti, arredi fissi, pavimenti e suddivisioni interne: questi saranno totalmente rifatti, gli spazi saranno ridistribuiti e arriveranno nuovi infissi e nuove pavimentazioni. Inoltre, sarà realizzata una nuova parete divisioria nel piano interrato, oggi adibito a deposito, per rendere meglio utilizzabili i locali. Il tempo stimato per le opere, una volta partite, è di 120 giorni lavorativi.

Fabio Luongo