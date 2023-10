Risse in tribuna e insulti all’avversario. L’enciclopedia delle cose da non fare

Perché hai iscritto tuo figlio in quella società sportiva? Cosa ti aspetti, come genitore, da tuo figlio? E dagli allenatori? Come vivi il momento della partita? E dopo la gara cosa dici a tuo figlio? Sono queste alcune delle domande dell’indagine condotta tra 435 genitori dei giovani atleti delle associazioni sportive seregnesi. Gli esiti sono stati presentati in apertura del convegno (insieme ai video virali che riproducono le vignette della mostra, con l’attore brianzolo Salvatore Auricchio) e hanno dato spunti utili per il dibattito.

Ecco allora che il 71,8% ha detto che dal figlio si aspetta che si diverta, mentre il 27,3% che tiri fuori grinta e carattere. Oppure quando la partita sta iniziando il 77,6% si sente tranquillo e sereno, mentre l’11,3% spera che il figlio "giochi e faccia grandi cose". Il peggio è venuto fuori nella domanda aperta su "la scena peggiore vissuta relativa ai genitori nello sport", da cui è emerso, ad esempio, "pesanti critiche di alcuni genitori ai propri figli con minaccia di farli smettere se non migliorano", "una rissa in tribuna", "un genitore che ha urlato ‘spaccagli le gambe!’", "insulti rivolti agli avversari o al figlio stesso perché sbagliava" e molto altro. "Il convegno sarà il punto di partenza di un piano più ampio ed articolato, che sarà occasione di crescita sana per l’intero movimento sportivo seregnese", ha detto il sindaco Alberto Rossi.

"Sono stato arbitro di calcio e sono ancora osservatore arbitrale. Ho assistito a scene incredibili, ho ascoltato cose irriferibili – ha aggiunto l’assessore allo sport Paolo Cazzaniga – siamo davvero orgogliosi di poter proporre in città un percorso educativo ad ampio raggio, perché la pratica sportiva sia legata solo alla diffusione di valori autentici".

Il progetto proseguirà con l’ulteriore strumento creato dalla Scuola Genitori Sportivi insieme al progetto “Costruiamo Gentilezza“, cioè l’Alfabeto del Tifo gentile nello sport giovanile.

Ale.Cri.