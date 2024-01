Rissa fra 10 ragazzi. Un ferito col taglierino

Una lama nella notte. Una lite fra ragazzi.

Alle 2.15 circa della notte fra sabato e dimenica, una lite tra ragazzi ha preso una svolta pericolosa quando, all’improvviso, è spuntato un taglierino. L’episodio si è verificato in via Villa, per poi estendersi nella vicina via Aliprandi. La discussione, iniziata per futili motivi, è poi degenerata fino a culminare in uno scontro fisico. Un ragazzo di 22 anni è stato ferito superficialmente dalla lama, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. I quattro giovani, di 18, 20 (due di loro) e 22 anni, sono stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele D’Onofri. Sono in corso accertamenti su un gruppo formato da una decina di giovanissimi, italiani e tunisini. Ballano alcune denunce.

Da.Cr.