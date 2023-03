“Risarcimento” sulle puzze Asfalti Brianza, altro rinvio

di Stefania Totaro

Slitta a giugno per trattative in corso su un’eventuale oblazione, quantomeno per le accuse minori, il processo per i presunti reati ambientali di Asfalti Brianza. L’oblazione è un rito alternativo al giudizio penale secondo cui, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato punito con una contravvenzione. Ne stanno discutendo la pubblica accusa e la difesa al processo fissato ieri al Tribunale di Monza e il giudice ha concesso un rinvio prima di proseguire con l’istruttoria.

Il dibattimento si è già aperto con la costituzione di parte civile dei Comuni di Monza, Concorezzo, Agrate Brianza, Brugherio e dell’associazione Legambiente per ottenere un risarcimento dei danni dal titolare del bitumificio di Concorezzo. Dopo numerose e prolungate segnalazioni dei residenti (che lamentavano odori nauseabondi, costretti a chiudere le finestre anche in piena estate per non soccombere a puzze e bruciori alla gola, nausea, vomito) e l’intervento delle autorità competenti che avevano svolto le necessarie verifiche, il procedimento penale è stato avviato nel 2019 dalla Procura di Monza e ha già portato alla sospensione delle attività dell’azienda fino alla sospensione della Autorizzazione Unica Ambientale, valida tuttora.

Invece la settimana scorsa la polizia provinciale ha ancora sequestrato una parte dell’impianto e anche mille metri cubi di rifiuti speciali in cumuli alti oltre 10 metri, che sarebbero stati miscelati con altri già presenti – e che avrebbero dovuto invece già essere smaltiti – così che il nuovo composto potesse essere utilizzato all’interno di costruzioni e pavimentazioni stradali. Il titolare dell’attività, secondo l’accusa, poteva accedere all’area sequestrata soltanto per eseguire quanto disposto dalla magistratura, vale a dire la rimozione dei rifiuti presenti, ma ne avrebbe approfittato per far giungere decine di camion di macerie e commercializzarle unitamente a quelle che invece sarebbero state da smaltire. Di qui la nuova denuncia a suo carico per violazione di sigilli e per illecita gestione di rifiuti speciali.