Riqualificazione al parco storico di Villa Casati

Negli ultimi mesi è stato avviato il progetto da 300mila euro per la riqualificazione del parco storico di Villa Casati. Il parco ha l’impostazione tipica del “giardino all’inglese” su progetto dall’architetto Leopoldo Pollach, che ha progettato anche la neoclassica Villa Casati, ora sede del municipio. L’unica testimonianza storica dello stato originario del parco è il disegno del Cabreo Casati che nel 1830, a pochi anni dalla sua realizzazione, ne riporta un’impostazione distributiva pressoché identica a quella attuale, fatti salvi alcuni percorsi pedonali. "Come prima fase della riqualificazione, abbiamo programmato la manutenzione complessiva sui circa 200 alberi del Parco Casati che prevede interventi sul patrimonio arboreo con potature, rimonda del secco e alleggerimento della chioma ma anche l’abbattimento di una dozzina di piante morte a cui seguiranno nuove piantumazioni.

La prima azione di monitoraggio dello stato arboreo del Parco è cominciata il 19 gennaio con le prove di trazione per verificare la staticità di 5 alberi ad alto fusto - spiega l’assessore al Patrimonio storico Elisabetta Radaelli -. Il progetto prevede anche il rifacimento dei percorsi pedonali e la realizzazione di un impianto di illuminazione per rendere sicuro il transito la sera e per valorizzare l’architettura della villa. Anche gli arredi, panchine, cestini, bagni pubblici nonché i cancelli, saranno rinnovati. Dedicheremo particolare attenzione ai giochi destinati ai bambini per i quali abbiamo programmato una completa sostituzione".

V.T.