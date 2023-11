Rinasce l’antico sentiero alberato. A piedi nel verde da Agrate a Omate

"Allo sfregio di Pedemontana" il Comune risponde ricreando l’antico viale Trivulzio, la strada che collegava Agrate e Omate cancellata dal tempo, ora di fatto nel Parco Pane, il polmone verde che la nuova opera minaccia di eliminare. Lunedì sera, paesaggisti, architetti e famiglie si siederanno attorno a un tavolo per riportare agli antichi splendori il collegamento simbolo fra il centro e la frazione, in passato due filari di alberi a delimitarlo con lo stesso sapore e lo stesso valore identitario del San Guido carducciano. "Il progetto? Un affresco collettivo – spiegano il sindaco Simone Sironi e il suo vice Marco Valtolina –, il rischio autostrada non ci fa smettere di desiderare il bello". Da qui la scelta di riannodare la memoria e di rimettere a disposizione di abitanti e visitatori la suggestiva passeggiata, rigorosamente a piedi o in bicicletta, che promette a tutti un tuffo nel passato. Un chilometro in totale con molti pezzi che erano di proprietà privata e sono stati ceduti per realizzare il progetto. Il Consiglio aveva approvato il recupero all’unanimità. "È uno dei nostri obiettivi di mandato – ricorda Valtolina –, il Comune investe un milione, BrianzAcque i restanti 280mila euro. È questo il quadro economico dell’intera riqualificazione". Soldi necessari perché veda la luce la suggestiva pista ciclopedonale fra gli alberi con un’illuminazione di ultima generazione che ne garantirà sempre l’uso. Un piano in itinere da anni che ora arriva a compimento: la stradina offre uno dei cannocchiali più suggestivi della città, da Villa Trivulzio al salotto cittadino. Lunedì all’auditorium Rigoni Stern ne discuteranno esperti e residenti. Alla testa del gruppo di studio l’agronomo Giovanni Sala, esperto nel campo dell’ecologia applicata e del restauro di giardini storici, guiderà le ricerche sulle essenze da mettere a dimora, le stesse del passato.

Al suo fianco l’architetto Angelo Dal Sasso, già docente di Landscape design del Politecnico di Milano. Nel team ci saranno anche un ingegnere idraulico, un geologo, un coordinatore sicurezza. "Abbiamo organizzato la serata per raccogliere proposte e idee della gente", sottolinea Margherita Brambilla, assessore alla Cultura. Appuntamento alle 20.45.