Rifiuti abbandonati. Controlli a tappeto anche con le telecamere

Abbandono di rifiuti in strada fuori controllo ad Albiate, soprattutto durante il periodo natalizio. Alcuni sono stati trovati addirittura all’ingresso del centro Remo Canzi, nel cuore di Albiate. Il Comune ha contattato Gelsia Ambiente per la ripulire le strade delle discariche, ma allo stesso tempo ha rivolto un appello ai residenti: "In questi giorni di festa abbiamo riscontrato episodi di abbandono incontrollato di rifiuti sul nostro territorio, un caso particolarmente sgradevole riguarda i sacchi dei rifiuti lasciati davanti all’ingresso della palazzina Remo Canzi in piazza Conciliazione. L’Amministrazione condanna questi comportamenti che danneggiano l’ambiente e mancano di rispetto alla comunità". La sindaca, Vanessa Gallo, intende rafforzare i controlli anche tramite la videosorveglianza e adottare tutte le misure necessarie per proteggere il decoro di Albiate.

Son.Ron.