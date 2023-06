Rievocazione storica a Monza, l'Arengario e le vie del centro tornano al XIII secolo

Il Medioevo sotto l’Arengario e lungo le vie del centro. La tradizionale rievocazione storica nei giorni di San Giovanni ha riportato la città al XIII secolo, quando sotto il regime del podestà del borgo Pietro Visconti fu ultimata la costruzione dell’allora palazzo del Comune, fulcro della vita civica dei borghigiani. E proprio lì, in piazza, è rinato il mercato medievale, tra lavorazione del pizzo e della lana, falconieri e pasticcieri con gli antichi confetti già presenti nel banchetto di nozze di Teodolinda. Al calare della sera, fra due ali di folla si è snodato il corteo con le centinaia di figuranti in costume d’epoca. Accompagnato dal suono di chiarine medievali e tamburi, ha percorso le strade dalla torre viscontea di largo Mazzini, poi lungo via Italia fino in piazza Duomo, presentando al pubblico i borghigiani di Modoetia: nobili e notabili elegantemente abbigliati, religiosi del Capitolo di San Giovanni, i contadini e gli artigiani con i loro strumenti da lavoro.

Sotto le guglie del Duomo, la magia dei divertissement medievali con i danzatori e i cantori del territorio. A seguire l’esibizione della soprano Elena D’Angelo e il magico spettacolo della Compagnia dei Folli: i giochi di luce e i fuochi accompagnati dalla musica e dalle danze in verticale e il volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato. Un appuntamento organizzato da Comitato rievocazione storica Monza, presieduto dalla promotrice Ghi Meregalli, nato nel 2020 per esaltare la ricchezza della soria e delle tradizioni della Brianza. Una manifestazione riconosciuto evento di carattere regionale, da Regione Lombardia e dalla Camera.

C.B.