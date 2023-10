Ricoverato per aver bruciato casa. Arrestato all’uscita dell’ospedale

È stato sottoposto a fermo per incendio doloso e oggi verrà sottoposto all’udienza di convalida nel carcere di Monza il 56enne che sabato alle 13 a Villasanta ha dato fuoco al suo appartamento al quinto e ultimo piano di un caseggiato popolare causando l’evacuazione di 12 famiglie. Il lunedì precedente l’uomo si era barricato in casa in via Buozzi e solo l’intervento del negoziatore dei carabinieri aveva risolto la situazione. Lo stesso soggetto, lo scorso luglio, aveva aggredito un medico del Policlinico di Milano, a cui aveva spezzato un femore in tre punti. In cura al Cps di Monza, il 56enne dopo l’incendio doloso era stato ricoverato nel reparto di psichiatria del San Gerardo di Monza dove, alle dimissioni, è arrivato l’ordine di fermo.

S.T.