Riasfaltatura Via Monte Rosa a Meda, RetiPiù dovrà intervenire

Dovrà essere riasfaltata via Monte Rosa danneggiata da RetiPiù. Rina Del Pero capogruppo del Polo civico per Meda, insieme all’ex consigliere e fondatore della lista, Vermondo Busnelli, hanno raccolto molte lamentele per la gestione dei lavori sulla via. Una carreggiata attesa da tempo e realizzata nella primavera del 2022 con un finanziamento di 500mila euro. Secondo il Polo civico, la rapidità con cui sono stati realizzati i lavori è stata motivata dalle elezioni dello scorso anno. "Anche durante l’opera era evidente a tutti che c’erano delle vere e proprie lacune di progettazione. Subito dopo il test sono stati palesi i difetti di realizzazione, che noi abbiamo evidenziato tempestivamente"

"È normale che arrivino delle critiche - spiega il sindaco Luca Santambrogio (foto) - ma è ingiusto attaccare senza sapere come sia la realtà". Santambrogio si riferisce agli scavi effettuati la scorsa primavera da RetiPiù, società che si occupa della rete del gas, a meno di un anno dall’asfaltatura della strada. "Per onestà intellettuale, lo scorso anno il Comune, precedentemente alla partenza dei lavori di asfaltatura, aveva scritto per ben due volte a RetiPiù, il 15 febbraio e il 24 marzo, proprio per sapere se in quella circostanza tutto fosse sotto controllo e per essere informati puntualmente se avessero in programma interventi in via Monte Rosa. Purtroppo non c’era stata alcuna risposta. Ad ogni modo, non staremo con le mani in mano e proprio loro dovranno riasfaltarla".

Son.Ron.