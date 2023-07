"Revocate quella delibera" Appello ai sindaci leghisti

"Se la Lega è contraria all’operazione tra Aeb e A2A, la revochi nei Comuni dove governa e chieda un’azione di responsabilità agli amministratori". A sollecitare una presa di posizione concreta è Marco Fumagalli, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che si è sempre battuto contro l’aggregazione tra i due grandi gruppi industriali: ha portato la questione fino ai tavoli dell’Unione Europea e, insieme a Tiziano Mariani (ex consigliere comunale e leader di Noi x Seregno, poi diventata Lista Moratti), ha fatto un esposto in Procura nella speranza che la magistratura potesse mettere la lente di ingrandimento sulle delibere e sui vari carteggi per verificare se ci siano responsabilità penali individuali. Fumagalli ha letto con incredulità le dichiarazioni degli esponenti della Lega, soprattutto quelle del commissario provinciale Andrea Villa, che chiede le dimissioni del sindaco Alberto Rossi dopo la conclusione delle indagini, che evidenziano un presunto danno di 60 milioni per il Comune di Seregno. Da brianzolo Fumagalli invece delle parole preferisce i fatti: "Apprendo a mezzo stampa che la Lega chiede le dimissioni di Rossi. Se la Lega fosse coerente e rispettosa della legalità, dovrebbe in primo luogo revocare nei Comuni dove governa ogni delibera che abbia approvato l’operazione con A2A in quanto illegittima (ci sono sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato che lo affermano) e di conseguenza agire nei confronti degli amministratori di Aeb con azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2393 bis del Codice civile. I soci, che abbiano almeno il 20 % delle quote o azioni, possono proporre azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione. Credo che la Lega possa farsi carico di raggiungere questo risultato, in quanto presente in grossi Comuni brianzoli".

Questo, per Fumagalli, sarebbe più importante della richiesta di dimissioni del sindaco. "Naturalmente – conclude – questo se non si vuole solo parlare, ma al contrario si vuole fare qualcosa di concreto. La Lega si faccia carico di chiedere azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione di Aeb. E poi i Comuni devono chiedere il ripristino della situazione antecedente all’operazione, con costi a carico di A2A".

