Resstende. Nuova finestra sul futuro

Nuovo quartier generale per Resstende ad Arcore. Lo storico marchio delle avvolgibili ha inaugurato la sede in via Polini. Tre piani di uffici e 7mila metri quadrati di produzione firmati Ivo Pellegri. "Se abbiamo potuto fare questo passo – dice l’amministratore delegato Fabio Gasparini – è soprattutto per la passione e i valori che ci muovono ogni giorno e grazie al talento delle persone, donne e uomini, che fanno l’azienda". "Il disegno è stato condiviso con la proprietà per garantire il massimo dell’efficienza – spiega il progettista –. La facciata in vetro massimizza l’ingresso di luce naturale all’interno degli spazi. Una soluzione che non crea solo un’atmosfera piacevole, ma riduce anche la dipendenza dalle lampadine". Al taglio del nastro è stata presentata la mostra “Ress is More“, una galleria che attraverso le immagini racconta le tappe salienti del marchio: un percorso vissuto affiancando i migliori studi di architettura italiani e internazionali. Dalla realizzazione della sede della Fondazione Feltrinelli a Milano in collaborazione con Herzog & de Meuron, al Santuario di San Pio da Pietrelcina, al Centro Botín di Santander insieme a RPBW–Renzo Piano Building Workshop. "Tradizione e innovazione, passione ed emozione – sottolinea Carlotta Gasparini, direttore finanziario – sono le parole chiave che ci hanno guidato dal primo giorno, nel 1975".

Bar.Cal.