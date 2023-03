Rapine e agenti speronati, 3 espulsi

Furti, rapine, spaccio. Tre cittadini stranieri accompagnati alla frontiera. Uno aveva provato a gettare un poliziotto nel fiume.

Giovedì, gli agenti della polizia di Stato agli ordini del questore Marco Odorisio hanno accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa, per il definitivo allontanamento, un georgiano di 28 anni. Lo straniero era stato denunciato per il furto di un profumo ed era già stato rimpatriato ma era riuscito a rientrare in Italia sotto un altro nome. A dicembre, però, si era reso responsabile di un tentativo di rapina ai danni di un antiquario di Milano.

Sabato un marocchino di 39 anni, irregolarmente in Italia dal 2004, pusher con una sfilza di reati alle spalle armato di sassi e coltelli (a una donna aveva preso con la forza la bicicletta, a un giovane in motorino aveva strappato il telefonino), sebbene ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali si era allontanato dalla comunità alla quale era stato affidato. Ora verrà espulso. Lunedì un altro marocchino 29enne è stato definitivamente rimpatriato: in Italia clandestinamente nel 2014, aveva speronato un agente rischiando di buttarlo nel fiume e ne aveva picchiato un altro. Condannato anche per spaccio, è ora su un aereo per Casablanca.

Da.Cr.