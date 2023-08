Doppia rapina con il coltello nella notte e show sui binari in stazione: arrestato

Monza – Rapine nelle notti d’estate: arrestato un ventiquattrenne. Gli agenti della questura di Monza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di anni 24 con dimora a Milano. Secondo le accuse l’uomo ha commesso due rapine, avvenute nel centro di Monza la notte dell’1 agosto, molto probabilmente dopo una serata alcolica.

Prima ha tentato di portare via il portafoglio a un passante, dopo averlo minacciato puntandogli un coltello all’addome, subendo però la reazione della vittima, aiutato ad allontanare l’aggressore da un automobilista in transito lungo corso Milano. Successivamente si era fatto consegnare il monopattino da un connazionale, incontrato in via Cavallotti.

La nottata dell’improvvisato rapinatore era proseguita con un’escursione sui binari della stazione, scena che aveva convinto alcuni testimoni a chiamare la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, avevano richiamato il ragazzo. Il quale, per tutta risposta, aveva cercato di colpirli con calci e pugni, provando a farli cadere.

Da qui l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le successive indagini hanno portato a identificare il 24enne anche come l’autore delle rapine – una riuscita e una tentata – avvenute nella stessa notte. E così nei suoi confronti è arrivata l’altra accusa, con un nuovo provvedimento cautelare.