Rapina un passante con una cesoia, inseguito e catturato

Un 46enne ha tentato una rapina in strada a Limbiate minacciando la vittima con una cesoia. Quindi ha tentato la fuga, ma per lui i carabinieri hanno fatto scattare la manette dopo un folle inseguimento in auto.

Senza scrupoli e con una cesoia in mano l’uomo aveva minacciato un passante per farsi consegnare i contanti che aveva con sé. Sorpreso dagli uomini dell’Arma, il bandito ha cercato di fuggire in modo spericolato. I carabinieri non si sono però fatti scappare il 46enne di Limbiate, arrestato l’accusa di tentata rapina aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, con precedenti penali, intorno alle 22, mentre si trovava nelle vicinanze di via Piave, a Limbiate, senza scrupoli aveva minacciato un passante puntandogli contro una forbice nel tentativo di rubargli i soldi. Fortunatamente la prota reazione della vittima e l’arrivo di una pattuglia dell’Arma locale di passaggio nei consueti controlli del territorio sono riusciti a interrompere il disegno criminale.

Il malvivente è fuggito ma, dopo un lungo e complesso inseguimento partito da Limbiate , con la gazzella sempre alle sue calcagna, l’uomo è stato fermato alla fine a Cogliate dai carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, che lo hanno tratto in arresto facendo scattare le manette e sequestrando la cesoia. Al termine degli accertamenti dei militari dell’Arma, il 46enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore a Milano come disposto dal pubblico ,inistero di turno della Procura della Repubblica di Milano.

I carabinieri stanno indagando su altri due simili episodi avvenuti nella giornata di ieri nella stessa zona di Limbiate. Potrebbe essere stato lo stesso uomo ad aver compiuto gli episodi di reato simili oppure si tratta di una casualità e bisogna cercare altri colpevoli? Le indagini capillari che stanno portando acanti i carabinieri daranno presto delle risposte.

