Rapina brutale al parco. Arrestato un egiziano. Caccia al complice

I carabinieri di Verano Brianza hanno fatto scattare le manette a un 28enne di nazionalità egiziana, accusato di rapina aggravata e lesioni personali in un caso di violenza brutale avvenuto lo scorso mese di agosto al “Parco della Pace”.

Due mesi di indagini capillari che hanno portato a identificare il 28enne egiziano, residente a Verano Brianza, accusato di rapina aggravata e di lesioni personali ai danni di un 31enne di nazionalità filippina.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, mentre il presunto complice, un 38enne tunisino senza fissa dimora, resta finora irreperibile. L’attività investigativa è partita da quanto accaduto lo scorso 23 agosto Verano Brianza, ai giardini pubblici denominati “Parco della Pace”, dove i due stranieri – il 28enne egiziano e il 38enne tunisino – dopo aver avvicinato un 31enne di nazionalità filippina, seduto su una panchina, lo hanno picchiato con calci e pugni, adoperando anche una pietra come corpo contundente per colpirlo alla testa, procurandogli lesioni personali con una prognosi di 15 giorni.

Quindi gli hanno sottratto con la forza un personal computer portatile, un orologio e il marsupio contenente effetti personali e denaro contante.

Gli inquirenti sono giunti all’identificazione dei due soggetti a seguito di un’ininterrotta attività di indagine, nel corso della quale sono stati valorizzati gli elementi descrittivi forniti dalla persona offesa le immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso attivo sul luogo del fatto, che sono state acquisite ed analizzate.

L’arrestato è stato portato dai carabinieri di Verano Brianza al carcere di Monza ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso anche le ricerche per rintracciare il 38enne anch’egli destinatario della medesima misura restrittiva, al momento è ancora irreperibile.