Rane Rosse da sogno. Tredici ori e due record. I campioni di Vimercate incantano a Riccione

Trenta podi di cui 13 ori e una stella nascente del nuoto: Caterina Santambrogio che stampa due nuovi record juniores nei 100 farfalla e nei 100 stile. È il ricco medagliere delle Rane Rosse-In Sport ai Criteria nazionali Giovanili di Riccione, la passerella delle promesse italiane. Il bilancio vale il terzo posto alla società vimercatese nella classifica generale maschile, il titolo Juniores Maschile e il terzo posto nella graduatoria Cadetti maschile. Ma i riflettori dell’edizione 2025 sono puntati su Caterina che si è messa la collo 6 medaglie, di cui 5 d’oro: oltre ai due record di competizione, la giovane atleta ha dominato nei 50 stile, 200 farfalla e 200 misti (Juniores 2009) ed è arrivata seconda nei 50 farfalla. Nella sezione femminile ha conquistato una medaglia anche Sofia Pranio, bronzo nei 400 misti Ragazze 2011. Ottimi risultati per Pietro Remorini, 4 medaglie nella categoria Juniores 2008: due ori nei 200 farfalla e nei 200 dorso e due argenti nei 50 e 100 dorso. Per lui anche due ori nelle staffette 4x100 misti Juniores, insieme a Garzia, Borrelli e Valente, e nella 4x200 stile nel quartetto con Valente, Stefanì e Borrelli. Tris di medaglie per Gabriele Garzia (Juniores 2008), oro nei 100 rana, argento nei 200 rana e bronzo nei 50 rana.

Doppio podio per Matteo Venini che vince i 200 misti Juniores 2007 e arriva secondo nei 200 dorso. Bis di medaglie anche per Giulio De Matteis, oro nei 400 misti e bronzo nei 200 misti Juniores 2008, Davide D’Elia, oro nei 400 misti e bronzo nei 200 misti Ragazzi 2010, e Gabriele Valente, argento nei 100 stile e bronzo nei 200 stile Juniores 2007. Singola medaglia individuale per Matteo Palmisani, argento nei 200 farfalla Cadetti 2006, Mattia De Bianchi, bronzo nei 50 dorso Juniores 2008, e per Giuseppe Walter Solero, bronzo nei 50 dorso Juniores 2007.