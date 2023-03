Ragazzino in scooter ucciso dal Tir Assolto il camionista traumatizzato

È stato assolto a Lecco il conducente di un mezzo pesante, V.A., di origini romene e residente a Pavia, accusato di omicidio stradale Per la morte di un ragazzo di Seregno. Il 4 settembre 2019 a Montevecchia ci fu lo scontro tra lo scooter con in sella Massimo Cosentino, 17 anni, residente a Seregno e il Tir condotto dal 56enne. Nell’impatto il ragazzo brianzolo riportò gravi ferite e il giorno dopo morì al San Gerardo di Monza.

A processo era finito il conducente del mezzo pesante che in aula ha ricostruito il drammatico incidente, dichiarato di essersi fermato e di aver avuto conseguenze dalla morte di quel ragazzo a livello psichico, un disturbo post traumatico da stress.

Nella perizia, il consulente dalla Procura, Vito Romaniello, ha ricordato che l’unico problema era rappresentato da un immobile che ostruiva la visibilità ai veicoli, nel caso dell’incidente, al mezzo pesante. L’accusa, condotta dal pm Caterina Scarselli, aveva chiesto la condanna dell’autista a 10 mesi di reclusione, mentre il legale del 56enne, l’avvocato Massimo Adriatici, aveva invocato l’assoluzione.

Il giudice Martina Beggio ha assolto il 56enne con formula piena.

Invece per un altro incidente mortale – accaduto a Lecco il 29 ottobre 2019 – è stata chiesta dal pm Caterina Scarselli la condanna a un anno e 8 mesi per il conducente di un Tir, R.T., 62enne. Era stato investito e ucciso sul lungolago di Lecco Mario Ronzoni, volontario della parrocchia e professore del liceo in pensione. L’ex docente stava attraversando il lungolago sulle strisce pedonali quando il Tir lo investì. Morì il giorno dopo all’ospedale di Lecco.

