Ragazza vuole suicidarsi. Un agente corre e la salva

La rapidità di attivazione, l’intuizione giusta, il coraggio: tre elementi determinanti per evitare una tragedia sui binari della stazione ferroviaria di Varedo. Gli agenti della polizia locale di Limbiate, insieme ai colleghi del comune confinante, hanno salvato una ragazza di 24 anni da un tentativo di suicidio. È successo qualche giorno fa, quando da una struttura di riabilitazione psichiatrica di Limbiate è partito l’allarme che segnalava una delle pazienti in fuga. Giunti in stazione, uno degli agenti ha notato una sagoma oltre la banchina e si è messo subito all’inseguimento, raggiungendo la giovane che camminava praticamente sui binari, col treno che si stava avvicinando e l’ha afferrata allontanandola. "Poteva essere una tragedia - ha detto il comandante Pasquale Tardi - ma grazie alla tempestività degli agenti e alla loro intuizione, siamo riusciti a impedire".

(In foto Tardi e Claudio Camisasca, comandanti delle polizia locali di Limbiate e Varedo).

Ga.Bass.