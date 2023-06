Una 19enne di Usmate Velate scompare nell’Adda a Calusco: trovata viva dopo 4 ore

Calusco d’Adda (Bergamo) – Lieto fine in serata dopo ore di paura per una ragazza di 19 anni, di Usmate Velate (Monza Brianza) trascinata dalla corrente del fiume Adda, nel territorio di Calusco d’Adda. La ragazza è stata ritrovata viva alle 20.15, dopo 4 ore di ricerche. Secondo una prima ricostruzione la 19enne, vista la giornata di sole e di caldo, aveva deciso di trascorrere la domenica con gli amici in riva al fiume, in una zona conosciuta da chi abita nella zona e non solo. Su quanto è successo, ancora è poco chiaro. Ma dalle prime informazioni raccolte pare che la ragazza ad un certo punto del pomeriggio, erano da poco passate le 16.15, abbia deciso di attraversare l’Adda a monte del cosiddetto canyon. Con lei anche il fidanzato e gli amici.

E mentre si accingeva ad attraversare il fiume qualcosa è andato storto e la 19enne è stata trascinata via dalla corrente. Già, perché in quel punto ci sono correnti e mulinelli pericolosi. E proprio una corrente potrebbe aver trascinato la ragazza, sotto gli occhi degli amici che hanno dato subito l’allarme. Uno dei ragazzi presenti con il cellulare ha fornito indicazioni ai soccorritori per far individuare il tragitto che potrebbe aver fatto il corpo trascinato dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e i sommozzatori del Corpo volontari di Treviglio, specializzati in questo tipo di ricerche.

E’ stato richiesto anche l’invio dell’elicottero che dall’alto ha perlustrato il corso del fiume per cercare di ritrovarla. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza. Presente anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Calusco d’Adda. Le ricerche da parte dei sommozzatori di Treviglio si sono concentrate in particolare nel tratto del fiume compreso tra Calusco d’Adda e Medolago, dove il corpo sarebbe stato trascinato, sempre secondo le indicazioni fornite dagli amici della 19enne.

Non è la prima volta che si vivono ore di paura nelle acque dell’Adda. Ma questo avvio di estate nella Bergamasca, purtroppo, deve già segnare un morto per annegamento. Solo pochi giorni fa a Spinone al Lago, un ragazzo egiziano di soli 17 anni ha perso la vita dopo un tuffo nelle acque del lago di Endine.