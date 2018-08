Concorezzo, (Monza e Brianza), 20 agosto 2018 - «Siamo tornati a casa qualche giorno fa, lunedì scorso. Mia figlia e mio marito hanno viaggiato su un’ambulanza, dall’ospedale di Nîmes fino in Brianza. Un viaggio paradossale, ci avevano promesso un’ambulanza attrezzata per trasporti sanitari di lungo percorso, invece ci siamo ritrovati alle prese con una piccolissima ambulanza... ma alla fine ce l’abbiamo fatta». Parla con voce dimessa, che a volte diventa un sussurro, la professoressa Manuela Merlini, insegnante di Lettere alle scuole medie di Concorezzo. Perché il viaggio di cui parla è quello tremendo, sia psicologicamente, sia fisicamente, che la sua famiglia è stata costratta ad affrontare per rientrare in Italia dopo il terribile incidente di cui è stata protagonista suo malgrado, al termine di una vacanza trasformatasi in incubo. Una tragedia che mai la famiglia Marziano, casa a Concorezzo, potrà dimenticare. Quando sono partiti, a inizio agosto, erano in quattro e ora sono uno di meno: il figlio più piccolo, Luca, 15 anni, è infatti morto sul colpo nello schianto accaduto il 2 agosto scorso in Francia mentre percorrevano l’autostrada costiera A54 diretti verso il Portogallo. Un viaggio programmato da mesi, sul camper appena acquistato, in direzione dell’Oceano per praticare il kitesurf, la passione di famiglia. Purtroppo, all’altezza dello svincolo tra Nîmes e Garons, il loro camper è rimasto stritolato da fra due Tir, “come in un sandwich” ha scritto la stampa francese.

Luca è morto. I suoi familiari sono rimasti seriamente feriti. «Mia figlia maggiore Marina (19 anni, ndr) ha subìto la frattura delle vertebre lombari. Le hanno applicato tre placche metalliche, dovrà sottoporsi a una lunga riabilitazione». Ma non è finita. «In ospedale in Francia ha anche contratto un’infezione e ha avuto una trombosi al braccio, la sua condizione si è fatta critica, ha avuto febbre altissima e, arrivata in Italia, è stata ricoverata al Reparto malattie infettive dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora». Anche al marito, Alessandro Marziano, titolare di una piccola impresa di ristrutturazioni edili, non è andata benissimo nello schianto: «Rottura del bacino e lussazione dell’anca: ha subìto due operazioni in Francia e adesso, dopo un passaggio al San Gerardo, è a letto immobilizzato».

E lei? «Io sono stata fortunata - sospira la donna -, me la sono cavata con il braccio destro rotto e ferite alla gamba, ma superficiali. Anche mia figlia ha riportato parecchie ferite, ma per fortuna pure quelle superficiali, anche se adesso la attende una lunga riabilitazione. Speriamo che a giorni la dimettano, altrimenti ci faremo fare un permesso per lasciare per qualche ora l’ospedale per il funerale». Già, Luca è morto: «Quando c’è stato l’incidente sono svenuta per qualche minuto. Appena ho riaperto gli occhi, l’ho visto a terra, nelle mie orecchie sentivo la gente attorno a me gridare: “Il ragazzo è morto!”... Poi ho visto il telo bianco che veniva messo sopra di lui». Scene terribili, per una madre soprattutto. Poi, c’è stato il rientro. «Se non fosse venuta mia sorella ad aiutarci non so come avremmo fatto. La burocrazia, i rapporti difficili con la gendarmeria francese, l’assicurazione che dava per scontato che ci arrangiassimo da soli. È stato molto faticoso. Mia sorella ha dovuto fare litigate furiose, ha dovuto chiamare il Console italiano. Persino per il nostro cane è stato difficile...». Il cane? «Con noi in camper viaggiava anche il nostro cane, un meticcio di 25 chili che avevamo salvato da un canile-lager in Sicilia da cui era uscito già traumatizzato. Al momento dell’incidente, si è miracolosamente salvato, interposto fra me e l’airbag esploso, finché...». Finché? «Un’infermiera lo ha preso dal camper e lo ha accompagnato in un canile francese, a una cinquantina di chilometri di distanza da Nîmes... Mi ha lasciato un bigliettino con i suoi recapiti, per andare a recuperarlo prima di partire». Quando ci sarà il funerale di Luca? «Per ora è in obitorio a Nova Milanese, appena riusciremo a far uscire mia figlia dall’ospedale e e potremo esserci tutti lo potremo salutare un’ultima volta: quel giorno vorremmo esserci tutti».