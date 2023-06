Raccolta scarpe per gli alluvionati con la Croce Rossa

Da Muggiò a Cesena. I volontari del comitato locale della Croce Rossa hanno deciso di collaborare fattivamente alla ripresa dell’Emilia Romagna con una iniziativa singolare ma di estrema necessità: raccogliere scarpe per gli alluvionati. Dal 10 giugno all’8 luglio, tutti i sabati mattina, presso la sede di via Casati 22, saranno presenti volontari addetti a ricevere tutti coloro che vorranno donare un paio di scarpe, anche usate, purché in buono stato. Tutto verrà consegnato a L’armadio dei poveri di Monza che settimanalmente, con un corriere, consegna materiale alla Caritas di Cesena. Sono privilegiate scarpe da tennis, stivali, scarpe a suola piatta. Servono soprattutto scarpe da uomo dal numero 40 al 44.

Veronica Todaro